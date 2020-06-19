2020-06-19: Нефть Brent выросла в цене выше $41 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 41,85 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,82%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,20 доллара за баррель, прибавив 0,93%.

Сегодня нефтяные цены продолжают расти на оптимизме в отношении постепенного восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке, пишет «Investing.com».

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подчеркнул важность четкого исполнения обязательств по ограничению добычи в рамках сделки, заключенной в начале апреля, а также принял ряд мер, чтобы заставить страны, не выполняющие условия сделки в полном объеме, компенсировать неисполненные обязательства.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $41,85 за баррель, что на $0,34 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,8 (2%), до $41,51 за баррель.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,32 (0,82%) — до $39,16 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,88 (2,3%), до $38,84 за баррель.

Ирак и Казахстан вчера представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

«Ирак и Казахстан обязались компенсировать не исполненные обязательства по ограничению добычи, и это отличная новость, которая показывает, что страны ОПЕК+ привержены совместной работе», — отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

«Теперь, когда Саудовская Аравия и Россия убедили Ирак и Казахстан снизить добычу больше, чем требует сделка, мы увидим, как ее общее исполнение достигнет 100% в ближайшие несколько недель», — цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным комитета, в мае сделка ОПЕК+ была исполнена на 87%, то есть, на рынок поступило на 1,26 млн б/с больше, чем ожидалось. При этом страны ОПЕК исполнили обязательства на 84% — превышение на 0,97 млн б/с, а страны не-ОПЕК — на 92%, то есть на 0,29 млн б/с.

В ходе последней встречи всех министров ОПЕК+ в начале июня было заявлено, что продолжение сделки обусловлено 100-процентным исполнением обязательств и компенсацией того, что не исполнено.