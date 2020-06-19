2020-06-19: Николаевская область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 12 по 19 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Николаевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Николаевская область заняла 15-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (10,77 грн/л), Черниговской (10,81 грн/л) и Сумской (10,96 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Николаевской области за неделю составило 0,78 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,35 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 20 мая и составляла 9,06 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (10.75)

ANP (10.82)

Укрнафта (10.85)

Mango (10.89)

Кворум (10.95)

Formula (11.45)

БРСМ-Нафта (11.49)

AMIC (11.49)

SOCAR (12.08)

WOG (12.18)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 10,55 грн/л. до максимальных 12,19 грн/л.