Рубрика | Украина

2020-06-19: Николаевская область лидер недельного подорожания СУГ

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-06-19: Николаевская область лидер недельного подорожания СУГ

На неделе с 12 по 19 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо во всех областях изменялись неравномерно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Николаевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Николаевская  область заняла 15-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Закарпатской (10,77 грн/л), Черниговской (10,81 грн/л) и Сумской (10,96 грн/л) областях.

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Повышение средней розничной цены на СУГ в Николаевской  области за неделю составило 0,78 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 2,35 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 20 мая и составляла 9,06 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Авиас Плюс (10.75)
  • ANP (10.82)
  • Укрнафта (10.85)
  • Mango (10.89)
  • Кворум  (10.95)
  • Formula (11.45)
  • БРСМ-Нафта (11.49)
  • AMIC (11.49)
  • SOCAR (12.08)
  • WOG (12.18)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Николаевской области колебались в диапазоне от минимальных 10,55 грн/л. до максимальных 12,19 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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