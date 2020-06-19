Енергоатом отримав від Гарантованого покупця тільки 25% від розрахованої суми грошей

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом отримав від Гарантованого покупця тільки 25% від розрахованої суми грошей

В Енергоатомі повідомили, що кошти, якими ДП «Гарантований покупець» у червні розрахувався з підприємством, становлять менш ніж 25% від загального обсягу необхідної розрахункової суми.

Передає 5 канал.

Так у Facebook представник Енергоатома відповів на заяву радника в. о. міністра енергетики Олександра Трохимця про достатній розрахунок між сторонами.

«17 червня радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець на своїй сторінці Facebook відрапортував, що цього місяця ДП «Гарантований покупець» здійснив платежів НАЕК «Енергоатом» на суму 391 млн грн та до кінця тижня планує перерахувати ще 200 млн грн. І нібито Енергатом має тепер достатньо коштів, щоб розрахуватися з усіма боргами. В червні НАЕК «Енергоатом» відпустить «ГарПоку» фактичної продукції на суму понад 2,5 млрд грн. Тому навіть 600 млн грн складуть менше 25% від загального обсягу необхідної розрахункової суми. А якщо, для порівняння, поглянути на попередній період  травень, то частка розрахунку ГарПоку з Енергоатомом за фактично надану продукцію склала лише 0,4%»,  повідомив співробітник НАЕК «Енергоатом» Олег Слободян.

Він додав, що Міністерство енергетики мало би взяти на контроль 100% розрахунків ДП «Гарантований покупець» за фактично надану продукцію у червні, тим більше, що відповідний лист-прохання від Енергоатом уже надійшов у Міненергетики.

«Будемо раді повернутися до цієї теми на початку липня. Обов’язково проінформуємо і енергетичну спільноту, і суспільству про те, який обсяг фактично наданої Енергоатомом продукції буде оплачений»,  наголосив Олег Слободян.

Читайте у «Терміналі»: борги «Гарантованого покупця» сягнули 20 мільярдів – Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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