Енергоатом отримав від Гарантованого покупця тільки 25% від розрахованої суми грошей

В Енергоатомі повідомили, що кошти, якими ДП «Гарантований покупець» у червні розрахувався з підприємством, становлять менш ніж 25% від загального обсягу необхідної розрахункової суми.

Передає 5 канал.

Так у Facebook представник Енергоатома відповів на заяву радника в. о. міністра енергетики Олександра Трохимця про достатній розрахунок між сторонами.

«17 червня радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець на своїй сторінці Facebook відрапортував, що цього місяця ДП «Гарантований покупець» здійснив платежів НАЕК «Енергоатом» на суму 391 млн грн та до кінця тижня планує перерахувати ще 200 млн грн. І нібито Енергатом має тепер достатньо коштів, щоб розрахуватися з усіма боргами. В червні НАЕК «Енергоатом» відпустить «ГарПоку» фактичної продукції на суму понад 2,5 млрд грн. Тому навіть 600 млн грн складуть менше 25% від загального обсягу необхідної розрахункової суми. А якщо, для порівняння, поглянути на попередній період – травень, то частка розрахунку ГарПоку з Енергоатомом за фактично надану продукцію склала лише 0,4%», – повідомив співробітник НАЕК «Енергоатом» Олег Слободян.

Він додав, що Міністерство енергетики мало би взяти на контроль 100% розрахунків ДП «Гарантований покупець» за фактично надану продукцію у червні, тим більше, що відповідний лист-прохання від Енергоатом уже надійшов у Міненергетики.

«Будемо раді повернутися до цієї теми на початку липня. Обов’язково проінформуємо і енергетичну спільноту, і суспільству про те, який обсяг фактично наданої Енергоатомом продукції буде оплачений», – наголосив Олег Слободян.

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