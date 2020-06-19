«Енергоатом-Трейдинг» на аукціоні за двосторонніми контрактами нічого не продав

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , ,

«Енергоатом-Трейдинг» на аукціоні за двосторонніми контрактами нічого не продав

Аукціон завершився без результатів. Натомість, спеціалісти не вважають це проблемою — адже перший день дав змогу протестувати чинний Порядок проведення аукціонів і надалі разом з міністерством більш плідно працювати над його ефективністю.

Про це пише пресслужба НАЕК.

Енергоатом-Трейдинг виставляв на продаж на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа» 1 397 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України з постачанням у період 21.06.2020 – 31.12.2020. До продажу пропонувалося 300 лотів (пакетами по 100 лотів) за стартовою ціною 1500 грн/МВтг (без ПДВ).

Відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання, при цьому за довгостроковими двосторонніми договорами — винятково покупці, частка електричної енергії в собівартості продукції яких становить не менше 30 відсотків.

Читайте також в «Терміналі», Державна компанія «Енергоатом», на яку урядом покладені спецобязательства (PSO) щодо забезпечення стабільних тарифів для населення (і недопущення їх зростання), готова брати участь в розробленій Кабміном моделі PSO.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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