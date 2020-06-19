«Енергоатом-Трейдинг» на аукціоні за двосторонніми контрактами нічого не продав

Аукціон завершився без результатів. Натомість, спеціалісти не вважають це проблемою — адже перший день дав змогу протестувати чинний Порядок проведення аукціонів і надалі разом з міністерством більш плідно працювати над його ефективністю.



Про це пише пресслужба НАЕК.

Енергоатом-Трейдинг виставляв на продаж на майданчику ТБ «Українська енергетична біржа» 1 397 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України з постачанням у період 21.06.2020 – 31.12.2020. До продажу пропонувалося 300 лотів (пакетами по 100 лотів) за стартовою ціною 1500 грн/МВтг (без ПДВ).

Відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання, при цьому за довгостроковими двосторонніми договорами — винятково покупці, частка електричної енергії в собівартості продукції яких становить не менше 30 відсотків.

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