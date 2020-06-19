Фьючерсы на нефть подорожали во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на выросли во время европейской сессии в пятницу.

Передает Investing.com.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 по Киеву составила $42,37 за баррель, что на $0,86 (2,07%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к тому же времени выросли в цене на $1,06 (2,73%) — до $39,90 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что НБУ дал прогноз мировых цен нефть и цен на бензин в Украине.