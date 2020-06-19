Газпром признался в окончательном демонтаже труб на границе с Украиной

Российский «Газпром» демонтирует трубы на границе в Украиной. Как заявили в корпоративном издании компании, Россия действительно это делает, так как за последнее время сильно снизились поставки через украинскую территорию (раньше на нее приходилось 90 процентов всего транзита в европейские страны).

Передает Перший діловий.

«Демонтируются старые трубы, которые уже не востребованы для транспортировки»,- говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что еще в 2016 году директор Газпрома Алексей Миллер заявил, что в ближайшие пять лет будут ликвидированы около 4,3 тысяч километров труб в Центральном коридоре ГТС и закрыты 62 компрессорных отдела. Также тогда говорилось о демонтаже 10,7 тысяч километров газопровода.

Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что пока есть контракт о газе, полной ликвидации труб не предвидится.

Ранее «Терминал» писал, что Газпром начинает оценку нового газопровода в Китай.