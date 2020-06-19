Парламент призначив Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів

Верховна Рада ухвалила постанову «Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України».

Рішення підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В екологічній політиці дуже багато викликів. І я чітко знаю, що з ними робити: щоб ліквідувати наслідки промислового забруднення, адаптуватися до змін клімату. Багато питань до лісового господарства, багато питань до інфраструктури поводження з відходами — у тому числі, з радіоактивними. Ми вступили у період маловоддя, є питання, які стосуються рибного господарства. У мене є чіткий план, як зробити так, щоб рибні ресурси приносили користь держави», — зазначив у Раді Абрамовський.

Він сказав, що планує представити «чіткий план діяльності», що корелюється з програмою діяльності уряду.

«Ви мали змогу ознайомитися з її екологічним блоком. Не думаю, що до нього були суттєві зауваження», — сказав Абрамовський.

Новопризначений міністр також прокоментував проблему поводження з водними ресурсами.

«Ми вступили у період маловоддя, який трапляється кожні 30-40 років, триває різний час. Що ми будемо робити — головним завданням ставлю відновлення водно-болотних угідь. Це все питання, які стосуються змін клімату. Ми можемо штучно регулювати водний режим, обмежувати гідроелектростанції, обмежувати водний транспорт. Але глобально це не змінить ситуацію. Глобально треба запобігти неощадливому використанню ресурсів», — наголосив Абрамовський.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року — заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше — помічником-консультанта народного депутата.