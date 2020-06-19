Парламент призначив Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , ,

Парламент призначив Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів
Верховна Рада ухвалила постанову «Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України».

Рішення підтримали 264 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В екологічній політиці дуже багато викликів. І я чітко знаю, що з ними робити: щоб ліквідувати наслідки промислового забруднення, адаптуватися до змін клімату. Багато питань до лісового господарства, багато питань до інфраструктури поводження з відходами — у тому числі, з радіоактивними. Ми вступили у період маловоддя, є питання, які стосуються рибного господарства. У мене є чіткий план, як зробити так, щоб рибні ресурси приносили користь держави», — зазначив у Раді Абрамовський.

Він сказав, що планує представити «чіткий план діяльності», що корелюється з програмою діяльності уряду.

«Ви мали змогу ознайомитися з її екологічним блоком. Не думаю, що до нього були суттєві зауваження», — сказав Абрамовський.

Новопризначений міністр також прокоментував проблему поводження з водними ресурсами.

«Ми вступили у період маловоддя, який трапляється кожні 30-40 років, триває різний час. Що ми будемо робити — головним завданням ставлю відновлення водно-болотних угідь. Це все питання, які стосуються змін клімату. Ми можемо штучно регулювати водний режим, обмежувати гідроелектростанції, обмежувати водний транспорт. Але глобально це не змінить ситуацію. Глобально треба запобігти неощадливому використанню ресурсів», — наголосив Абрамовський.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року — заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше — помічником-консультанта народного депутата.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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