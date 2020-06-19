Українські ПСГ будуть готові до переходу на облік газу в одиницях енергії до кінця 2020 року

Українські газосховища здійснюють технічне переоснащення обладнання, яке дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС в одиницях енергії – кВт⋅год – до кінця 2020 року.

Про це пише пресслужба УГВ.

Зокрема, це стане можливим завдяки встановленню потокових хроматографів на всіх точках входу та виходу газу з ПСГ. Плани по встановленню цього обладнання були прийняті в І кварталі 2020 року та успішно реалізуються.

Окрім того, вже понад рік облік газу при закачуванні та відборі до/з газосховищ ведеться в одиницях об’єму (куб. м) та енергії (кВт⋅год) одночасно, поки що в тестовому режимі. Проводяться роботи з реалізації відповідного функціоналу в інформаційній платформі оператора ПСГ.

Ініціатива про перехід до обліку газу в одиницях енергії міститься в законопроекті №2553, який Верховна Рада України ухвалила в першому читанні 16.06.2020. Це дасть можливість привести параметри природного газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з ЄС. Укртрансгаз був одним з ініціаторів цих змін та брав активну участь в підготовленні документа.

Перехід на вимірювання обсягів газу в одиницях енергії не вплине суттєво на процеси закачування та відбору газу.

Разом з тим, Укртрансгаз закликає НКРЕКП та всіх учасників газового ринку докласти зусиль та під час реалізації цієї важливої ініціативи вирішити проблему низької якості газу, що подають до ГТС деякі видобувні компанії. Це, зокрема, зараз призводить до різниці в обсягах, виміряних в енергетичних одиницях, у зв’язку з відмінностями фізико-хімічних показників при закачуванні та відбиранні газу до/з ПСГ. Регулятор та учасники ринку мають затвердити дієвий механізм урегулювання спірних питань між операторами ПСГ та ГТС і контрагентами.

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