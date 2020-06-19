Українські ПСГ будуть готові до переходу на облік газу в одиницях енергії до кінця 2020 року

Обновлено: Июнь 19, 2020. Тэги: , ,

Українські ПСГ будуть готові до переходу на облік газу в одиницях енергії до кінця 2020 року

Українські газосховища здійснюють технічне переоснащення обладнання, яке дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС в одиницях енергії – кВт⋅год – до кінця 2020 року.

Про це пише пресслужба УГВ.

Зокрема, це стане можливим завдяки встановленню потокових хроматографів на всіх точках входу та виходу газу з ПСГ. Плани по встановленню цього обладнання були прийняті в І кварталі 2020 року та успішно реалізуються.

Окрім того, вже понад рік облік газу при закачуванні та відборі до/з газосховищ ведеться в одиницях об’єму (куб. м) та енергії (кВт⋅год) одночасно, поки що в тестовому режимі. Проводяться роботи з реалізації відповідного функціоналу в інформаційній платформі оператора ПСГ.

Ініціатива про перехід до обліку газу в одиницях енергії міститься в законопроекті №2553, який Верховна Рада України ухвалила в першому читанні 16.06.2020. Це дасть можливість привести параметри природного газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з ЄС. Укртрансгаз був одним з ініціаторів цих змін та брав активну участь в підготовленні документа.

Перехід на вимірювання обсягів газу в одиницях енергії не вплине суттєво на процеси закачування та відбору газу.

Разом з тим, Укртрансгаз закликає НКРЕКП та всіх учасників газового ринку докласти зусиль та під час реалізації цієї важливої ініціативи вирішити проблему низької якості газу, що подають до ГТС деякі видобувні компанії. Це, зокрема, зараз призводить до різниці в обсягах, виміряних в енергетичних одиницях, у зв’язку з відмінностями фізико-хімічних показників при закачуванні та відбиранні газу до/з ПСГ. Регулятор та учасники ринку мають затвердити дієвий механізм урегулювання спірних питань між операторами ПСГ та ГТС і контрагентами.

Читайте також в «Терміналі», обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 квітня збільшився до 16,435 млрд куб. м.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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