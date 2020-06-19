Запаси газу в українських сховищах можуть стати рекордними — Коболєв

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) в червні становлять близько 19 млрд куб. м, а до початку нового опалювального сезону можуть досягти рекордних показників.



Про це під час онлайн-дискусії заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, пише «Економічна правда».

«Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є порівняно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування», — сказав він.

Читайте в «Терміналі» ще, українські газосховища здійснюють технічне переоснащення обладнання, яке дасть змогу повністю перейти на облік газу за стандартами ЄС в одиницях енергії – кВт⋅год – до кінця 2020 року.