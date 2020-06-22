2020-06-22: Нефть Brent торгуется выше $42 за баррель

Обновлено: Июнь 22, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-06-22: Нефть Brent торгуется выше $42 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,10 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,70 доллара за баррель, потеряв 0,13%.

Цены на нефть прыгают на фоне смешанных сигналов после уверенного роста по итогам минувшей недели, пишет «Investing.com».

Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.

«Уровень исполнения сделки уже был выше ожиданий участников рынка, и, вероятно, можно достичь лучшего уровня», — отметила старший аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Паола Родригез Масиу, которую цитирует MarketWatch.

Помимо этого, нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.

«Фонд восстановления ЕС объемом 750 млрд евро поддержит экономическое восстановление в Европе и будет способствовать росту спроса на нефть этим летом», — считает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Помимо этого, агентство Bloomberg сообщило о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США.

В то же время, рост нефтяных цен сдерживается опасениями в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Китае и ряде американских штатов. За истекшие стуки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны на своем официальном сайте.

Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC.

«Трафик в Пекине снизился, поскольку власти борются с новой вспышкой. В США Apple (NASDAQ:AAPL) была вынуждена закрыть ранее открывшиеся магазины на фоне роста случаев заболевания в некоторых штатах», — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Тем временем количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей — до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок. Число нефтяных установок снизилось на 10 и составило 189 — на 600 меньше, чем годом ранее.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск в понедельник составляет $41,05 за баррель, что на $0,14 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,68 (1,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,27 (0,68%) — до $39,48 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (2,3%). Цена ближайшего фьючерса WTI на закрытие предыдущих торгов стала максимальной с 6 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI — 9,6%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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