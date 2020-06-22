2020-06-22: Полтавская область лидирует в повышении цен на СУГ

22 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Полтавской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Полтавская область заняла последнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (10,82 грн/л), закарпатской (10,88 грн/л) и Сумской (11,05 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Полтавской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,79грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,48 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 23 и 24 мая и составляла 9,31 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (10.25)

Авиас Плюс (10.66)

PRIME (10.8)

SKY (10.95)

EXPOGAS (11.39)

GLUSCO (11.45)

TAT NEFT (11.46)

AMIC (11.49)

БРСМ-Нафта (11.49)

SHELL (11.49)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 7,79 грн/л. до максимальных 9,69 грн/л.