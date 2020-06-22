2020-06-22: Сжиженный нефтяной газ СПБТ продолжает дорожать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.82 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.53 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.72 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 июня 2020 г. подорожал на 0.18% (2.0 коп/л) до 11.39 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.82
|16.50
|-0.01
|0.35
|Бензин А-95 евро
|22.53
|17.00
|0.00
|0.37
|Дизельное топливо Евро
|21.72
|16.18
|-0.02
|0.41
|Сжиженный газ
|11.39
|9.65
|0.18
|2.62
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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