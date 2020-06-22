2020-06-22: Сжиженный нефтяной газ СПБТ продолжает дорожать

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 июня 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.82 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.53 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.72 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 июня 2020 г. подорожал на 0.18% (2.0 коп/л) до 11.39 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.82 16.50 -0.01 0.35 Бензин А-95 евро 22.53 17.00 0.00 0.37 Дизельное топливо Евро 21.72 16.18 -0.02 0.41 Сжиженный газ 11.39 9.65 0.18 2.62

Для справки:

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