Рубрика | Украина

Кошти на зняття з експлуатації енергоблоків потребують захисту від інфляції

Обновлено: Июнь 22, 2020. Тэги: , ,

Кошти на зняття з експлуатації енергоблоків потребують захисту від інфляції
Кошти, які ДП НАЕК «Енергоатом» перераховує до Фінансового резерву на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС (ФРЗЕ), потрібно захистити від інфляційних процесів, а для цього — вкладати в цінні папери та інвестувати в прибуткові проєкти.

Про це віцепрезидент НАЕК «Енергоатом» Хартмут Якоб написав у блозі повідомляє пресслужба компанії.

«З 1 січня 2021 року ми пропонуємо вивести ФРЗЕ з Держбюджету, — пише Якоб. — Як захистити накопичені у Фонді кошти від інфляції? Можливо, варто на законодавчому рівні дозволити вкладати їх в державні цінні папери та в цінні папери, випущені міжнародними фінансовими організаціями. Це дозволить накопиченим у ФРЗЕ коштам працювати вже сьогодні».

Він повідомив, що фахівцями компанії вже розроблено проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо захисту коштів Фінансового резерву на зняття з експлуатації ядерних установок від інфляції. Найголовніше в цьому документі — зміна діючого механізму накопичення коштів у ФРЗЕ. Сьогодні таке накопичення відбувається неефективно, вважає Якоб.

«Гроші акумулюються на спецрахунку Держказначейства і є невід’ємною частиною Держбюджету. Відповідно до Закону України від 2004 року «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», кошти для ФРЗЕ Енергоатом перераховує до спецфонду держбюджету, і подальша їх доля від компанії вже ніяк не залежить. Сьогодні у ФРЗЕ (станом на 31 січня 2020 року) накопичено 5 млрд 96 млн грн. Це — результат щомісячних відрахувань Енергоатома. Відповідно до фінплану компанії, в цьому році вона повинна перерахувати до Фінансового резерву на зняття з експлуатації 785,4 млн грн — це 65,45 млн щомісяця. Але ці гроші не працюють, і їх невблаганно пожирає інфляція!» — констатує віцепрезидент Енергоатома.

За його словами, однією з пропозицій Енергоатома є вкладення зібраних у ФРЗЕ сум як капітальних інвестицій у проєкти, які будуть приносити дохід. «Якщо ці гроші будуть працювати і «заробляти», нам набагато швидше вдасться накопичити у Фонді необхідні кошти», — переконаний Якоб.

На його думку, альтернативною можливістю прискорити накопичення сум, необхідних для виведення блоків з експлуатації, може бути збільшення відрахувань компанії у Фонд. Але Гартмут Якоб пропонує порахувати: нині компанія відраховує до ФРЗЕ 1,14 коп. з 1 кВт-год., що дає 785 млн грн на рік. Якщо відраховувати 3 коп. з кожної кіловат-години (тобто, на 1,86 коп. більше), то через 50 років в ФРЗЕ буде близько 100 млрд грн. «Зрозуміло, ці копійки будуть закладені в ціну кіловат-години для споживача. Втім, навіть за таких умов атомна електроенергія в Україні все одно залишиться найдешевшою», — підсумував фахівець.

Читайте в «Терміналі» ще, прогнозним балансом електричної енергії на 2020 рік «передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв та роботу на зниженій потужності енергоблоків. Натомість збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній. У зв’язку  з цим Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Мінекоенерго в зв’язку зі зниженням потужності енергоблоків АЕС України на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Автор:

(Всего статей: 8689)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: