Міністерство проведе аудит шахти «Краснолиманська»

Обновлено: Июнь 22, 2020. Тэги: , , ,

Міністерство проведе аудит шахти «Краснолиманська»

Міністерство енергетики занепокоєне кризовою ситуацію на ДП «ВК «Краснолиманська», зокрема у зв’язку із наявністю заборгованості із заробітної плати та проблемними відносинами між державним підприємством та приватною структурою (ТОВ «Краснолиманське»).

Про це повідомляється на сайті міністертсва.

«Ситуація, шо виникла на шахті «Краснолиманська», має бути вирішена якнайшвидше. Міністерство вживатиме всіх заходів для сприяння цьому. Найголовніші питання – виплата боргів із заробітної плати та зниження соціальної напруги у колективі. Уряд вже прийняв рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією. Крім того, державна компанія «Центренерго» складе графік виплат держшахтам. Це сприятиме погашенню заборгованостей, які виникли через політику попереднього керівництва генеруючої компанії», – заявила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Міністерство прийняло рішення щодо проведення позапланового аудиту діяльності ДП «ВК «Краснолиманська». За його результатами, зокрема, буде визначено доцільність перебування керівника шахти на займаній посаді.

Буде перевірено відносини між державним підприємством та приватною структурою, що здійснює видобуток вугілля на полі шахти «Краснолиманська». За результатами Міністерство прийме низку рішень та рекомендацій стосовно покращення фінансово-економічного стану державного підприємства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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