Міністерство проведе аудит шахти «Краснолиманська»

Міністерство енергетики занепокоєне кризовою ситуацію на ДП «ВК «Краснолиманська», зокрема у зв’язку із наявністю заборгованості із заробітної плати та проблемними відносинами між державним підприємством та приватною структурою (ТОВ «Краснолиманське»).



Про це повідомляється на сайті міністертсва.

«Ситуація, шо виникла на шахті «Краснолиманська», має бути вирішена якнайшвидше. Міністерство вживатиме всіх заходів для сприяння цьому. Найголовніші питання – виплата боргів із заробітної плати та зниження соціальної напруги у колективі. Уряд вже прийняв рішення про пріоритетне використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією. Крім того, державна компанія «Центренерго» складе графік виплат держшахтам. Це сприятиме погашенню заборгованостей, які виникли через політику попереднього керівництва генеруючої компанії», – заявила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

Міністерство прийняло рішення щодо проведення позапланового аудиту діяльності ДП «ВК «Краснолиманська». За його результатами, зокрема, буде визначено доцільність перебування керівника шахти на займаній посаді.

Буде перевірено відносини між державним підприємством та приватною структурою, що здійснює видобуток вугілля на полі шахти «Краснолиманська». За результатами Міністерство прийме низку рішень та рекомендацій стосовно покращення фінансово-економічного стану державного підприємства.