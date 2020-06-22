Транзит газа из России под угрозой из-за иска Тимошенко к «Нафтогазу Украины», — Коболев:

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что «Газпром» может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа в случае, если суд на Украине признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы из «Нафтогаза».

Передает Прайм.

Ранее депутаты Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» обратились в суд с требованием признать неконституционным выделение оператора ГТС Украины из «Нафтогаза», состоявшееся с 1 января.

«После этого (возможного признания выделения ГТС незаконным – ред.), скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.

По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для «Газпрома», поскольку будет отменена норма «качай или плати».

Ранее «Терминал» писал, что Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.