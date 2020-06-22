Транзит газа из России под угрозой из-за иска Тимошенко к «Нафтогазу Украины», — Коболев:

Обновлено: Июнь 22, 2020. Тэги: , ,

Транзит газа из России под угрозой из-за иска Тимошенко к «Нафтогазу Украины», — Коболев:

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что «Газпром» может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа в случае, если суд на Украине признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы  из «Нафтогаза».

Передает Прайм.

Ранее депутаты Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» обратились в суд с требованием признать неконституционным выделение оператора ГТС Украины из «Нафтогаза», состоявшееся с 1 января.

«После этого (возможного признания выделения ГТС незаконным – ред.), скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.

По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для «Газпрома», поскольку будет отменена норма «качай или плати».

Ранее «Терминал» писал, что Нафтогаз планує інвестувати до $30 млрд у видобуток газу у наступні 10 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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