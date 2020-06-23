2020-06-23: Цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 42,97 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 40,46 доллара за баррель, прибавив 1,79%.

Котировки фьючерсов на снизились в ходе азиатских торгов во вторник, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 40,58 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,37%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 37,11 долл. и сопротивление — на 41,23 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 96,970 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в августе вырос на 0,16%, достигнув отметки 43,01 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,43 долл. за баррель.