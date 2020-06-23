«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 миллиона тонн нефти. Из них 1,495 миллиона тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тысяч тонн – по железной дороге», — говорится в сообщении, которое распространил Тищенко.

По словам пресс-секретаря, остальные потребности белорусской стороны «планируется закрыть через танкерные поставки». Тищенко уточнил, что в настоящее время ведется работа по объемам и поставщикам.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск в этом году закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

Ранее «Терминал» писал, что первоочередная задача — избавить экономику от углеводородной зависимости, — премьер-министр Беларуси.