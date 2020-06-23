Газпром выиграет от отмены анбандлинга ГТС — Коболев

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: , , ,

Газпром выиграет от отмены анбандлинга ГТС — Коболев

Признание неконституционными положений законов, принятие которых позволило создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома».

Об этом заявил в интервью ЛИГА глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — предупредил Коболев.

По его словам, бенефициаром отмены решения об анбандлинге окажется именно «Газпром», так как по действующим правилам российской компании приходится платить украинской стороне за больший, чем на самом деле, объем прокачки газа в Европу.

«С «Газпромом» мы работает по принципу «качай или плати». На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть в их восприятии они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для «Газпрома» очень позитивным», — пояснил Коболев.

Читайте в «Терминале» еще, Российская компания «Газпром» за экономического кризиса в Европе существенно снизила объемы транзита газа по территории Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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