Газпром выиграет от отмены анбандлинга ГТС — Коболев

Признание неконституционными положений законов, принятие которых позволило создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома».

Об этом заявил в интервью ЛИГА глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — предупредил Коболев.

По его словам, бенефициаром отмены решения об анбандлинге окажется именно «Газпром», так как по действующим правилам российской компании приходится платить украинской стороне за больший, чем на самом деле, объем прокачки газа в Европу.

«С «Газпромом» мы работает по принципу «качай или плати». На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть в их восприятии они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для «Газпрома» очень позитивным», — пояснил Коболев.

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