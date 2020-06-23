Міненерго відзвітувало про боротьбу з кризою в галузі

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: , ,

Міненерго відзвітувало про боротьбу з кризою в галузі

У Міністерстві енергетики відзвітували про виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.

Звіт опублікований на сторінці відомства.

В Міненерго повідомляють, що ними було удосконалено механізми ПСО і прийнято зміни до постанов Кабінету Міністрів, які регламентують проведення аукціону на електричну енергію, що виробляється атомними станціями.

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Також у звіті зазначається, що для НАЕК «Енергоатом» було вивільнено 5% для можливості продавати вироблену електроенергію на спеціальних аукціонах.

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В Міненерго відзначили, що розпорядженням Кабінету Міністрів було виконано рішення Антикризового штабу щодо забезпечення пріоритетного використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією.

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Також серед завдань Міністерства енергетики було підписання Меморандуму про порозуміння з виробниками та інвесторами ВДЕ, що дало б можливість заощадити енергосистемі в цілому близько 6,5 млрд. грн. щорічно і понад 2 млрд. євро за весь період підтримки.

В звіті відомства зазначається, що на виконання цього рішення Антикризового штабу було підготовлено два законопроєкти.

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Перший законопроєкт імплементує положення Меморандуму, удосконалює аукціонну модель, яка вже передбачена чинним законодавством, про підтримку альтернативних джерел енергії, а другий вносить зміни до Закону “Про ринок електричної енергії».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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