Міненерго відзвітувало про боротьбу з кризою в галузі

У Міністерстві енергетики відзвітували про виконання рішень Антикризового енергетичного штабу.

Звіт опублікований на сторінці відомства.

В Міненерго повідомляють, що ними було удосконалено механізми ПСО і прийнято зміни до постанов Кабінету Міністрів, які регламентують проведення аукціону на електричну енергію, що виробляється атомними станціями.

Також у звіті зазначається, що для НАЕК «Енергоатом» було вивільнено 5% для можливості продавати вироблену електроенергію на спеціальних аукціонах.

В Міненерго відзначили, що розпорядженням Кабінету Міністрів було виконано рішення Антикризового штабу щодо забезпечення пріоритетного використання вітчизняного вугілля тепловою генерацією.

Також серед завдань Міністерства енергетики було підписання Меморандуму про порозуміння з виробниками та інвесторами ВДЕ, що дало б можливість заощадити енергосистемі в цілому близько 6,5 млрд. грн. щорічно і понад 2 млрд. євро за весь період підтримки.

В звіті відомства зазначається, що на виконання цього рішення Антикризового штабу було підготовлено два законопроєкти.

Перший законопроєкт імплементує положення Меморандуму, удосконалює аукціонну модель, яка вже передбачена чинним законодавством, про підтримку альтернативних джерел енергії, а другий вносить зміни до Закону “Про ринок електричної енергії».