На електронному майданчику УЕБ багато пропозицій з продажу та оренди нафтобаз

Для тих, хто працює на ринку нафтопродуктів нині є багато цікавих пропозицій від АТ КБ «ПриватБанк» як із придбання комплексів нафтобаз, так і з їхньої оренди.

Інформує УЕБ.

Нафтобазі зосереджені переважно у Одеській області, хоча є і на Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині тощо.

Об’єкти виставлені на торги у системі Прозорро. Продажі. І для того, щоб подати свою пропозицію на уподобаний аукціон, треба зареєструватися на авторизованому електронному майданчику ТБ «Українська енергетична біржа».

УЕБ звертає увагу, що аукціони із права оренди відбудуться уже 25 червня, відповідно подати заявки на участь можна до вечора 24 червня.

Раніше «Термінал» писав, що активність учасників на УЕБ значно підвищилась.