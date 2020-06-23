Нафтогаз стане найдорожчою держкомпанією в Україні – Коболєв

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: ,

Нафтогаз стане найдорожчою держкомпанією в Україні – Коболєв

Глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що однією з умов його нового контракту є підготовка до виходу компанії на ІРО.

Про це він розповів в інтерв’ю ЛІГА.

“Мені потрібно підготувати компанію до IPO до завершення свого контракту. Думаю, що це реально зробити через три роки, якщо між Нафтогазом і Кабміном буде грамотне співробітництво”, – вважає топ-менеджер.

За його словами, виставляти будуть всю групу цілком, не розділяючи окремі напрямки.

“Виставляти будемо всю групу – або на фондовій біржі Лондона, або Нью-Йорка. За нашими підрахунками, Нафтогаз буде коштувати дорожче, якщо продавати єдиним цілим, а не шматочками”, – повідомив Коболєв.

Глава “Нафтогазу” також прокоментував чутки про плани Джорджа Сороса інвестувати в “Укргазвидобування”.

“В Україну востаннє він приїжджав в 2016 році. Але ми ніколи не обговорювали вкладення грошей в нашу галузь. Навряд чи людина, яка пожертвувала десятки мільярдів доларів на благодійність, захоче вкладати свої гроші в українську енергетику”, – заявив він.

У той же час Коболєв зазначив, що дискусії про інвестиції ведуться з різними “якірними інвесторами”, готовими вкласти велику суму, однак назвати вартість компанії не захотів.

“Ми сподіваємося, що у нас це вийде. Це цікаво не тільки для нас, але і для держави. Наявність “якірних” інвесторів знижує ризик корпоративного рейдерства. Вартість “Нафтогазу” я назвати не можу, але можу сказати, що він стане найдорожчою державною компанією в Україні”, – заявив глава НАК “Нафтогаз України”.

Читайте в «Терміналі» ще, НАК «Нафтогаз України» запропонував Фонду Держмайна передати йому у власність і управління шість державних теплоелектроцентралей (ТЕЦ), щоб продемонструвати дієвість застосування енергоефективних технологій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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