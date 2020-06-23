Нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: , ,

Нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ

В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки , свидетельствуют расчеты Bloomberg. Если этот уровень сохранится до конца месяца, он станет минимальным с 2008 года.

Передает Интерфакс.

Сокращение поставок происходит на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, которая призвана ликвидировать излишек предложения на нефтяном рынке.

Премия Urals к Brent на прошлой неделе составляла более $2 за баррель — максимум с 2015 года — по сравнению со скидкой примерно в $4,5 в апреле.

Как сообщает Bloomberg, нефтяной спрос в Италии, Испании, Франции и Великобритании в последние недели растет на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Снижение предложения основных сортов, включая Urals, вызвало рост цен и на другие сорта. Стоимость североморской нефти на прошлой неделе повысилась на фоне необычайного роста закупок французской Total, которая является крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компанией.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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