Нефть на физическом рынке Европы подорожала из-за сокращения поставок из РФ

В первой декаде июля отгрузка нефти марки Urals в портах в Балтийском и Черном морях составит 880 тыс. баррелей в сутки , свидетельствуют расчеты Bloomberg. Если этот уровень сохранится до конца месяца, он станет минимальным с 2008 года.

Передает Интерфакс.

Сокращение поставок происходит на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, которая призвана ликвидировать излишек предложения на нефтяном рынке.

Премия Urals к Brent на прошлой неделе составляла более $2 за баррель — максимум с 2015 года — по сравнению со скидкой примерно в $4,5 в апреле.

Как сообщает Bloomberg, нефтяной спрос в Италии, Испании, Франции и Великобритании в последние недели растет на фоне смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Снижение предложения основных сортов, включая Urals, вызвало рост цен и на другие сорта. Стоимость североморской нефти на прошлой неделе повысилась на фоне необычайного роста закупок французской Total, которая является крупнейшей в Европе нефтеперерабатывающей компанией.

Читайте в «Терминале»: страны ОПЕК начали обсуждать идею продлить квоты на добычу до конца 20г — Рейтер.