Работающие на угле ТЭС до 1 ноября будут иметь приоритетную диспетчеризацию, — распоряжение Кабмина

В отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Передает Энергореформа.

Соответствующая норма заложена в распоряжении правительства об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года № 702-р, обнародованном в «Урядовом курьере» 23 июня.

«Министерству энергетики с учетов требований части пятой ст. 44 закона «О рынке электроэнергии» утвердить перечень генерирующих мощностей ТЭС в разрезе энергоблоков, которые используют уголь для производства электроэнергии и относительно которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация», – говорится в распоряжении правительства, вступающего в силу завтра и действующего до 1 ноября текущего года.

Согласно тексту распоряжения, НЭК «Укрэнерго» рекомендовано с учетом операционной безопасности обеспечить приоритетную диспетчеризацию генерирующих мощностей ТЭС, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электроэнергии, кроме газа, используемого для технологических нужд.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин закрепил приоритет использования украинского угля на ТЭС.