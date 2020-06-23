Работающие на угле ТЭС до 1 ноября будут иметь приоритетную диспетчеризацию, — распоряжение Кабмина

Обновлено: Июнь 23, 2020. Тэги: , ,

Работающие на угле ТЭС до 1 ноября будут иметь приоритетную диспетчеризацию, — распоряжение Кабмина

В отношении тепловых электростанций, использующих уголь для производства электроэнергии, будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

Передает Энергореформа.

Соответствующая норма заложена в распоряжении правительства об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электроэнергии от 17 июня 2020 года № 702-р, обнародованном в «Урядовом курьере» 23 июня.

«Министерству энергетики с учетов требований части пятой ст. 44 закона «О рынке электроэнергии» утвердить перечень генерирующих мощностей ТЭС в разрезе энергоблоков, которые используют уголь для производства электроэнергии и относительно которых будет осуществляться приоритетная диспетчеризация», – говорится в распоряжении правительства, вступающего в силу завтра и действующего до 1 ноября текущего года.

Согласно тексту распоряжения, НЭК «Укрэнерго» рекомендовано с учетом операционной безопасности обеспечить приоритетную диспетчеризацию генерирующих мощностей ТЭС, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электроэнергии, кроме газа, используемого для технологических нужд.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин закрепил приоритет использования украинского угля на ТЭС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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