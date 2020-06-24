2020-06-24: Цены на заправка незначительно растут

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 июня 2020 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 20.88 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.57 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (1.0 коп/л) до 21.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 июня 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.88 16.50 0.06 0.51 Бензин А-95 евро 22.57 17.00 0.03 0.42 Дизельное топливо Евро 21.83 16.18 0.05 0.70 Сжиженный газ 11.40 9.65 -0.02 1.37

Для справки:

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