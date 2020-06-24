2020-06-24: Днепропетровская область снижает цены на бензины, на фоне общего повышения

24 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (20,79 грн/л), Черниговской (21,11 грн/л) и Сумской (21,12 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,12 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 21,71 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,12 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 23 июня и составляла 21,83 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

PRIME (17.7)

ВостокГаз (18.24)

SUN OIL (18.69)

БРСМ-Нафта (18.92)

Speedway (18.99)

UPG (19.2)

Нефтек (20.73)

ZOG (20.99)

SKY (21.4)

Formula (22.15)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 17 грн/л до максимальных 28 грн/л.