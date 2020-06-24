2020-06-24: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 42,57 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,14%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 40,20 доллара за баррель, потеряв 0,42%.

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатских торгов в среду, пишет «Invesying.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в августе торгуются по цене 40,14 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,57%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 37,11 долл. и сопротивление — на 41,62 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,02% и торгуется на отметке 96,593 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в августе вырос на 0,40%, достигнув отметки 42,46 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,32 долл. за баррель.