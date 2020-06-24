Комерційний дивізіон Групи «Нафтогаз» очолив Віллем Коппульс

Правління НАК «Нафтогаз України» призначило Віллема Коппульса директором дивізіону «Комерція».
Про це повідомила пресслужба компанії.
До зони відповідальності Коппульса в дивізіоні Комерція відносяться розвиток сегменту роздрібної торгівлі газом, розвиток трейдингової діяльності, побудова ефективних каналів реалізації природного газу.
Віллем Коппульс понад 25 років відповідав за східноєвропейські ринки та Україну в найбільших європейських енергетичних і газових компаніях — Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE.
Також Коппульс супроводжував анбандлінг Нафтогазу та виокремлення ТОВ «Оператор ГТС України» як комерційний радник від консорціуму європейських газових операторів, а саме — від Gasunie.
«Віллем Коппульс має великий досвід роботи на конкурентному ринку. Зараз, коли Україна завершує реформу та відкриває ринок газу, такий досвід більш ніж затребуваний. Нам потрібні найкращі практики та стандарти роботи з клієнтами. Сподіваюсь, Віллем допоможе Нафтогазу здійснити своєрідну революцію в сфері енергетичних послуг», — прокоментував призначення голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Також Правління компанії призначило Коппульса генеральним директором ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».