НКРЭКУ повысила тарифы на закачку и хранение газа в украинских ПХГ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила повышение с 1 июля тарифа АО «Укртрансгаз» на услуги по хранению и закачке природного газа в подземные хранилища, одновременно снизив тариф на отбор газа из ПХГ. Соответствующее решение было утверждено на заседании НКРЭКУ в среду, 24 июня.

Передает БизнесЦензор.

В частности, тариф на хранение с 1 июля будет составлять 0,19 грн за тысячу кубометров в сутки (+10,5%), на закачку – 110,16 грн за тыс. куб. м в сутки (+18,1%), отбор – 63,41 грн за тыс. куб. м в сутки (-34,8%).

Пересмотр тарифов связан со сменой объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в т.ч. минимальной заработной платы, цен на энергоносители.

Кроме того, комиссия утвердила к указанным тарифам коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг сроком на месяц – 1,1, а также коэффициент, который учитывает заказ индивидуальных услуг на сутки вперед – 1,2.

Ранее «Терминал» писал, что НКРЭКУ пересмотрит тарифы «Укртрансгаза» на хранение, закачку и отбор газа из ПХГ.