Ольга Бєлькова очолила міжнародний напрям діяльності Оператора ГТС України

Ольга Бєлькова доєдналася до команди ТОВ «Оператор ГТС України» та стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Основним завданням пані Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів «Північний потік – 2» та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетною задачею стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.

«Я неймовірно радий, що Ольга Бєлькова прийняла нашу пропозицію. Оператор ГТС – нова компанія, яка тільки в січні цього року відокремилась від Групи Нафтогаз. Раніше у нас не було своєї окремої міжнародної функції, оскільки за подібні питання відповідав головний офіс Нафтогазу. Тому зараз ми активно формуємо відповідну команду, яка зможе успішно представляти Оператора ГТС на міжнародній арені.

Вважаю, що Ольга Валентинівна значно підсилить управлінську команду ОГТСУ. Фактично, це одна з найкращих кандидатур на таку позицію, оскільки вона добре знайома з проблематикою газової галузі, брала безпосередню участь у впровадженні європейського енергетичного законодавства в Україні, має широкі ділові зв’язки та добру репутацію в європейських політичних колах та міжнародних організаціях», – прокоментував призначення генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

«Моє рішення скласти повноваження народного депутата та перейти в державну стратегічну компанію є намаганням захистити великі українські інтереси. Так, з одного боку, це амбітний виклик, але з іншого, і що для мене найголовніше, – це можливість реалізувати в енергетичному секторі ті зміни та реформи, що були напрацьовані мною та колегами в парламенті за попередні 5 років. Українська ГТС повинна бути затребуваною та невід’ємною частиною європейської газотранспортної мережі, Україна повинна запустити повноцінний ринок газу та інтегрувати його в європейський. Я докладу весь свій досвід та максимум зусиль, щоб ми цього досягли», – зазначила Ольга Бєлькова.

Зауважимо, що ТОВ «Оператор ГТС України» транзитує природній газ з РФ до країн Європейського Союзу, транспортує його магістральними газопроводами для споживачів усіх регіонів України, а також забезпечує учасникам ринку доступ до українських газосховищ. Компанія є одним з найбільших роботодавців та платників податків в країні – приносить державі близько 2% ВВП та забезпечує роботою більше 11 000 висококваліфікованих фахівців.

Інформаційна довідка

Ольга Валентинівна Бєлькова має більше 20 років досвіду просування та успішної реалізації масштабних міжнародних проектів – як на керівних посадах в громадських і комерційних організаціях, так і на рівні держави в статусі народного депутата останніх трьох скликань.

Ольга Валентинівна була драйвером багатьох реформ в енергетичному секторі України, зокрема за її авторства були прийняті ключові для галузі закони – про ринок природного газу та про НКРЕКП. На міжнародній арені вона брала активну участь в протидії реалізації проєкту «Північний потік – 2» та відстоюванні позиції України як транзитної країни.

Ольга Бєлькова народилась в 1975 році, отримала вищу економічну освіту в Черкаському державному технічному університеті (1997) та вищу юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001), є випускницею Harvard Kennedy School of Government (2011) з дипломом магістра з державного управління.

З початку 2000-х пані Ольга вела проєкти з інтеграції України в глобальне співтовариство, відповідала за надання міжнародних грантів, тісно співпрацювала з відомими міжнародними організаціями.

В 2011 пані Бєлькова стала керуючим партнером компанії EastLabs, де основним фокусом був пошук нових команд для фінансування їхніх проєктів та створення програми розвитку таких команд в акселераторі.

У Верховній Раді України (2012-2020) була членкинею та активно працювала в комітетах: з питань фінансів і банківської діяльності (VII скликання), з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (VIII скликання), з питань фінансів, податкової та митної політики (IX скликання).

18 червня 2020 року Ольга Бєлькова з власної ініціативи склала мандат народного депутата та достроково завершила роботу в українському парламенті IX скликання.