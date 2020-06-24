Главы двух организаций, состоящих из экспортеров нефти и газа, ОПЕК и ФСЭГ, провели первый технический комитет.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, пишет АНГИ.

Глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо информировал руководителя ФСЭГ Юрия Сентюрина о недавних решениях его организации коллективно снизить нефтедобычу на фоне рухнувшего потребления «черного золота» в мире, чтобы стабилизировать рынок.

Ранее глава российского Минэнерго РФ Александр Новак высказал мнение, что ситуация на мировом рынке газа более хаотичная и сложная, чем на рынке нефти, так как на нем нет такого регулятора как ОПЕК.

Баркиндо подчеркнул, что две организации имеют много общего, уточняет «Интерфакс».

Сентюрин отметил, что в свете пандемии COVID-19 и значительного падения спроса как на нефть, так и на газ, «может быть сейчас лучшее время, чтобы газовая и нефтяная отрасль внедряли знания и решения нефтяной отрасли».

Глава ФСЭГ добавил, что видит ОПЕК, как модель для деятельности ФСЭГ, и что ФСЭГ получает выгоду от постоянно усиливающегося обмена между представителями двух организаций.

«Терминал» писал, все страны ОПЕК+, не исполнившие в мае свои обязательства по сокращению нефтедобычи, представили графики компенсаций своих «недосдач». Материалы буду представлены в течение последующих месяцев.