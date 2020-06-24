Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна

ТОВ «Оператор ГТС України» інформує замовників послуг транспортування про внесення змін до плану проведення ремонтних робіт. Зазначені зміни стосуються нових робіт по точці з’єднання Будінце, що приведуть до її повної зупинки з 11 серпня 2020 року.

Їдеться в інформації на сайті ОГТСУ.

Розрахункова максимальна тривалість робіт – до 1 жовтня 2020 року. Зазначені роботи необхідні для безпечної експлуатації інфраструктури та підготовки до наступного зимового сезону. Щоб скоротити період переривання, зазначені роботи будуть поєднані з уже запланованими роботами на 2-6 вересня 2020 року (Вогневі роботи по підключенню спрямленої ділянки вузла підключення ПВВГ до МГ ДУД-ІІ). ТОВ «Оператор ГТС України» докладе всіх зусиль, щоб провести зазначені роботи максимально швидко і ефективно та мінімізувати час переривань.

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