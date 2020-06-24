Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна

Обновлено: Июнь 24, 2020. Тэги: , , ,

Оператор ГТС України повідомив про ремонтні роботи на маршруті транспортування газу Словаччина-Україна

ТОВ «Оператор ГТС України» інформує замовників послуг транспортування про внесення змін до плану проведення ремонтних робіт. Зазначені зміни стосуються нових робіт по точці з’єднання Будінце, що приведуть до її повної зупинки з 11 серпня 2020 року.

Їдеться в інформації на сайті ОГТСУ.

Розрахункова максимальна тривалість робіт – до 1 жовтня 2020 року. Зазначені роботи необхідні для безпечної експлуатації інфраструктури та підготовки до наступного зимового сезону. Щоб скоротити період переривання, зазначені роботи будуть поєднані з уже запланованими роботами на 2-6 вересня 2020 року (Вогневі роботи по підключенню спрямленої ділянки вузла підключення ПВВГ до МГ ДУД-ІІ). ТОВ «Оператор ГТС України» докладе всіх зусиль, щоб провести зазначені роботи максимально швидко і ефективно та мінімізувати час переривань.

Раніше «Термінал» писав, що у Нафтогазі розповіли, що потрібно для виходу на європейський ринок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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