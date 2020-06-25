2020-06-25: Цены на АЗС практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 июня 2020 г. цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ не изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.89 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.58 грн/л. Дизельное топливо евро не подорожало вообще на 0.0% (0.0 коп/л) до 21.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 июня 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.89
|16.50
|0.02
|0.43
|Бензин А-95 евро
|22.58
|17.00
|0.04
|0.41
|Дизельное топливо Евро
|21.83
|16.00
|0.02
|0.72
|Сжиженный газ
|11.40
|9.65
|0.01
|1.07
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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