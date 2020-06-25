2020-06-25: Цены на АЗС практически не изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 июня 2020 г. цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ не изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.89 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 22.58 грн/л. Дизельное топливо евро не подорожало вообще на 0.0% (0.0 коп/л) до 21.83 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 июня 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 11.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 50.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.89 16.50 0.02 0.43 Бензин А-95 евро 22.58 17.00 0.04 0.41 Дизельное топливо Евро 21.83 16.00 0.02 0.72 Сжиженный газ 11.40 9.65 0.01 1.07

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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