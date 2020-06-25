2020-06-25: Черкасская область лидирует в снижении цен на ДТ

25 июня 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Черкасская область заняла 10-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый ДТ продается в Винницкой (20,85 грн/л), Черниговской (21,11 грн/л) и Сумской (21,13 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Черкасской области за день составило 0,15 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 21, 61 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0, 15 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 24 июня и составляла 21,75 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Ланес (17.5)

PRIME (17.7)

BIOIL (17.9)

ПЕРОН (18.5)

SUN OIL (18.69)

Chipo (18.9)

БРСМ-Нафта (18.92)

UPG (19.2)

Укр-Петроль (20.8)

Авиас (21.0)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 17,0 грн/л. до максимальных 28,0 грн/л.