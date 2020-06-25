2020-06-25: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 39,91 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,99%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,67 доллара за баррель, потеряв 0,89%.

Цены на нефть падают в четверг на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ряде стран, а также увеличения запасов нефти в США по итогам третьей недели подряд, пишет «Investing.com».

«Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду», — отмечает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир. «Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад, — цитирует эксперта MarketWatch. — Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки. «Если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин», — отмечается в обзоре Rystad Energy.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали рост запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд — на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 1 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11 млн б/с.

Резервы бензина на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 249 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:46 мск в четверг составляет $39,95 за баррель, что на $0,36 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,76%) — до $37,72 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.