Цены на нефть вновь растут

Биржевые фьючерсы не и WTI отыграли падение и перешли к росту.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:17 по Киеву в четверг составляет $40,86 за баррель, что на $0,55 (1,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,32 (5,4%), до $40,31 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,49 (1,29%) — до $38,50 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,36 (5,9%), до $38,01 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в 2021 году рекордно вырастет, — МЭА.