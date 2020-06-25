Через балансові обмеження АЕС недовиробили 78,24 млн кВт·г електроенергії

Обновлено: Июнь 25, 2020. Тэги: ,

Через балансові обмеження АЕС недовиробили 78,24 млн кВт·г електроенергії

Станом на 25 червня 2020 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» — 10 230 МВт, поточна потужність становить 6 970 МВт.

Про це пише пресслужба НАЕК.

Минулої доби, 24 червня, станціями вироблено 167,74 млн кВт·г електроенергії.

Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 78,24 млн кВт·г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

24 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:

Енергоблоки №4,5 ЗАЕС і енергоблок №2 ЮУАЕС – перебувають у ремонті;

Енергоблоки №1,6 ЗАЕС та №3 РАЕС – виведено в резерв;

Енергоблоки №1,2 ХАЕС – працюють з балансовими обмеженнями.

ЗАЕС-1 — блок перебуває у резерві з 1 червня по 30 червня, 24 доба.

ЗАЕС-2 – поточна потужність 985 МВт.

ЗАЕС-3 — поточна потужність 995 МВт.

ЗАЕС-4 — 56 доба капітального планового ремонту.

ЗАЕС-5 — 71 доба середнього планового ремонту.

ЗАЕС-6 —  блок перебуває у резерві з 3 червня по 30 червня, 23 доба.

РАЕС-1 — поточна потужність 420 МВт.

РАЕС-2 — поточна потужність 330 МВт.

РАЕС-3 — блок перебуває у резерві з 21 травня по 4 серпня, 36 доба.

РАЕС-4 — поточна потужність 990 МВт.

ЮУАЕС-1 — поточна потужність 930 МВт, обмеження по температурі циркуляційної води (95% Nном).

ЮУАЕС-2 — 71 доба середнього планового ремонту.

ЮУАЕС-3 — поточна потужність 600 МВт (71% Nном) заявка до 30.06.2020.

ХАЕС-1 — поточна потужність 820 МВт, балансове обмеження — 180 МВт (86% Nном).

ХАЕС-2 — поточна потужність 900 МВт, балансове обмеження — 90 МВт (93% Nном).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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