Через балансові обмеження АЕС недовиробили 78,24 млн кВт·г електроенергії

Станом на 25 червня 2020 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» — 10 230 МВт, поточна потужність становить 6 970 МВт.
Про це пише пресслужба НАЕК.
Минулої доби, 24 червня, станціями вироблено 167,74 млн кВт·г електроенергії.
Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 78,24 млн кВт·г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
24 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків:
Енергоблоки №4,5 ЗАЕС і енергоблок №2 ЮУАЕС – перебувають у ремонті;
Енергоблоки №1,6 ЗАЕС та №3 РАЕС – виведено в резерв;
Енергоблоки №1,2 ХАЕС – працюють з балансовими обмеженнями.
ЗАЕС-1 — блок перебуває у резерві з 1 червня по 30 червня, 24 доба.
ЗАЕС-2 – поточна потужність 985 МВт.
ЗАЕС-3 — поточна потужність 995 МВт.
ЗАЕС-4 — 56 доба капітального планового ремонту.
ЗАЕС-5 — 71 доба середнього планового ремонту.
ЗАЕС-6 — блок перебуває у резерві з 3 червня по 30 червня, 23 доба.
РАЕС-1 — поточна потужність 420 МВт.
РАЕС-2 — поточна потужність 330 МВт.
РАЕС-3 — блок перебуває у резерві з 21 травня по 4 серпня, 36 доба.
РАЕС-4 — поточна потужність 990 МВт.
ЮУАЕС-1 — поточна потужність 930 МВт, обмеження по температурі циркуляційної води (95% Nном).
ЮУАЕС-2 — 71 доба середнього планового ремонту.
ЮУАЕС-3 — поточна потужність 600 МВт (71% Nном) заявка до 30.06.2020.
ХАЕС-1 — поточна потужність 820 МВт, балансове обмеження — 180 МВт (86% Nном).
ХАЕС-2 — поточна потужність 900 МВт, балансове обмеження — 90 МВт (93% Nном).