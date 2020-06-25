Кабмин определил состав комиссии по отбору кандидатов на членов Нацкомиссии по тарифам

Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Об этом говорится в проектах распоряжение правительства, которое есть в распоряжении ЭП.
На основании предложений Минэнерго и Минрегиона членами конкурсной комиссии определены Сергей Чех (в 2011-2014 годах — заместитель министра энергетики и угольной промышленности) и Юрий Андрейчук (бывший член НКРЭКУ).
На основании предложений Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг членами конкурсной комиссии определены:
- Алексей Рябчин (нардеп 8 созыва от «Батькивщины», экс-заместитель главы Минэкоэнерго);
- Светлана Голикова (член Стратегического Совета ОО «Киевский институт энергетических исследований», директор консалтинговой компании «ТрансЭнергоКонсалтинг»);
- Олег Прохоренко (в 2015-2019 годах — глава правления «Укргаздобычи»).