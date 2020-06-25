Кабмин определил состав комиссии по отбору кандидатов на членов Нацкомиссии по тарифам

Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится в проектах распоряжение правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

На основании предложений Минэнерго и Минрегиона членами конкурсной комиссии определены Сергей Чех (в 2011-2014 годах — заместитель министра энергетики и угольной промышленности) и Юрий Андрейчук (бывший член НКРЭКУ).

На основании предложений Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг членами конкурсной комиссии определены: