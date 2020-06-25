Кабмин отказался вести пошлины на импорт нефтепродуктов из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности нарушения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных нефтепродуктов (дизельного топлива и сжиженного газа) из РФ.

Решение комиссии 25 июня опубликовано в «Урядовом курьере».

«Комиссия рассмотрела жалобу ПАО «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта», публичного акционерного общества «Укрнафта» и акционерного общества «Укргаздобыча» о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья происхождением из РФ.

Комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования», — говорится в решении комиссии.

Решение Комиссии вступает в силу со дня доведения его до сведения публичного акционерного общества «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта», публичного акционерного общества «Укрнафта» и акционерного общества «Укргаздобыча».

Ранее «Терминал» писал, в СМИ активно обсуждается вопрос введения пошлин для российских дизтоплива и автогаза. «Укртатнафта» заявляет, что после введения пошлин цены будут стабильны.

Предложенный размер пошлины значительно меньше суммы сверхприбылей и субсидий, сейчас получают российские компании от экспорта в Украину. Крупные российские нефтяные компании получили в 2019 году более 1 млрд. Долларов США из бюджета РФ в виде возврата акцизов.