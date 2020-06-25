Сэкономленные по проекту «Реабилитация ГЭС» 32 миллиона евро хотят направить на закупку оборудования

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента Украины об уполномочивании министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Реабилитация гидроэлектростанций»), позволяющим закупить дополнительное оборудование общей стоимостью 32,1 млн евро за счет сэкономленных кредитных средств ЕИБ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня.

Передает БизнесЦензор.

«Целью письма является финансирование за счет экономии кредитных средств ЕИБ дополнительных закупок оборудования, в частности генераторных выключателей, высоковольтных разъединителей, регуляторов скорости, общей оценочной стоимостью 32,1 млн евро», – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Ранее «Терминал» писал, что Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС.