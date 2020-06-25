Сэкономленные по проекту «Реабилитация ГЭС» 32 миллиона евро хотят направить на закупку оборудования

Обновлено: Июнь 25, 2020. Тэги: , ,

Сэкономленные по проекту «Реабилитация ГЭС» 32 миллиона евро хотят направить на закупку оборудования

Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента Украины об уполномочивании министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (проект «Реабилитация гидроэлектростанций»), позволяющим закупить дополнительное оборудование общей стоимостью 32,1 млн евро за счет сэкономленных кредитных средств ЕИБ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 25 июня.

Передает БизнесЦензор.

«Целью письма является финансирование за счет экономии кредитных средств ЕИБ дополнительных закупок оборудования, в частности генераторных выключателей, высоковольтных разъединителей, регуляторов скорости, общей оценочной стоимостью 32,1 млн евро», – указано в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Ранее «Терминал» писал, что Европейский инвестбанк рассматривает возможность выделения кредита на достройку Ташлыкской ГАЭС.

Автор:

(Всего статей: 8715)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: