Сертификация «Укрэнерго» в ближайшее время неосуществима – Копач

Обновлено: Июнь 25, 2020. Тэги: , ,

Сертификация «Укрэнерго» в ближайшее время неосуществима – Копач

Сертификация НЭК «Укрэнерго» в качестве независимого оператора системы передачи электрической энергии в ближайшее время не представляется возможной.

Так считает директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач, пишет «Интерфакс».

В его презентации от 22 июня, обнародованной на сайте Секретариата, напоминается, что компания не соответствует требованиям анбандлинга по модели ownership unbundling (OU), поскольку не владеет системой передачи и осуществляет управление активами на правах хозяйственного ведения. Данная модель в стране является политически неприемлемой, указано в документе.

В то же время анбандлинг по модели Independent System Operator (ISO) требует внесения изменений в ряд законов. При этом процесс законодательных изменений имеет хаотичный характер — в настоящее время в Раде насчитывается четыре соответствующих законопроекта.

Также Копач акцентирует внимание на вопросе реальной независимости НЭК от государственных органов, в частности от Кабинета министров, который должен согласовывать кредиты «Укрэнерго», а также от Министерства энергетики. Последнее ранее неоднократно подчеркивало необходимость сохранения за ним возможности влиять на инвестиционные планы компании путем согласования соответствующих документов, утверждаемых Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Кроме того, министерство вмешивается в деятельность оператора системы передачи, отдавая компании распоряжения относительно обеспечения приоритетной диспетчеризации ТЭС, использующих уголь в качестве основного вида топлива.

В документе отмечается ряд других негативных явлений на рынке электроэнергии, которые также не способствуют сертификации оператора: зарегулированность, неудачная модель ПСО, незавершенный анбандлинг системы распределения электроэнергии, ценовое регулирование для конечных потребителей, нефункционирующий рынок вспомогательных услуг, проблемы на балансирующем рынке.

«Сертификация «Укрэнерго» в ближайшем будущем неосуществима», – подытоживается в презентации.

Как сообщалось, НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации «Укрэнерго» в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон «О рынке э/э» (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации «Укрэнерго» не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям ownership unbundling в части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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