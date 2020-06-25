Укренерго пропонує для мінімізації тарифу на передачу змінити механізм ПСО

Обновлено: Июнь 25, 2020. Тэги: , ,

Укренерго пропонує для мінімізації тарифу на передачу змінити механізм ПСО

Переглядати тариф на послуги з передачі електроенергії  можна лише разом зі зміною механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО), зменшенням розміру «зеленого» тарифу, відповідно до положень Меморандуму з виробниками ВДЕ, а також із впровадженням інших заходів, напрацьованих Антикризовим енергетичним штабом.

Про це на засіданні НКРЕКП заявив в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він наголосив, що перегляд тарифу на передачу – це не бажання системного оператора, а наслідок дефіцитів, які сьогодні накопичилися на ринку електроенергії, та недоліків існуючого механізму ПСО. Третина підвищення піде на покриття «зеленого»  тарифу в серпні-грудні 2020 року, решта — компенсація частини боргів перед «Гарантованим покупцем» за перше півріччя 2020 року, а також покриття його дефіциту внаслідок виконання ПСО по продажу електроенергії для потреб населення.

«Щоб максимально знизити розмір нового тарифу на передачу та мінімізувати наслідки для промислових споживачів, ми пропонуємо змінити діючий механізм ПСО для населення. А саме – дослухатися до позиції «Енергоатому» щодо переведення його на прямі договори з постачальниками універсальних послуг, вивільнивши решту обсягів електроенергії АЕС для продажу на вільному ринку. Крім цього, необхідно прийняти законопроект щодо сертифікації Укренерго, який дасть можливість оплатити 1,4 млрд гривень «Гарантованому покупцю» з доходу від продажу міждержавного перетину», – підкреслив Володимир Кудрицький.

Всі перераховані заходи дозволять знизити розмір тарифу на передачу та одночасно забезпечити виконання Укренерго зобов’язання по ПСО, можливість  здійснювати операційну діяльність та необхідні відрахування до державного бюджету.

«Термінал» писав, ПСО для населення на ринку газу буде продовжено ще на місяць – голова НКРЕКП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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