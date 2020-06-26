“Центренерго” виплатило мільйонні борги шахтарям після їх зустрічі з Зеленським

ПАТ “Центренерго”, підпорядковане Фонду держмайна, розрахувалося з гірниками шахти “Надія”.

Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що “Центренерго” погасило багатомільйонну заборгованість перед гірниками лише після їх зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася днями.

“Повідомляю, що поточний борг державної компанії Центренерго перед шахтою „Надія“ за підписаними актами вчора виплачено у повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану та графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами”, — відзвітував голова Фонду держмайна Сенниченко.

Водночас він здивований тим, що шахтарі приїхали в Київ під Офіс Президента через двомісячну невиплату зарплати. Раніше, каже Сенниченко, гірники були більш витримані і вирушали на Київ лише після накопичення “дійсно солідної заборгованості”.

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