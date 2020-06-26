Микола Гавриленко очолив наглядову раду «Укрнафти»

Члени наглядової ради ПАТ «Укрнафта» обрали головою наглядової ради Миколу Гавриленка, директора з управління дивізіоном «Нафта» Групи Нафтогаз.
Відповідне рішення члени наглядової ради ухвалили на засіданні 25 червня 2020 року, пише пресслужба «Нафтогазу».
«Повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій та досвіду. Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться для оздоровленні Укрнафти та врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу та накопичений податковий борг», — прокоментував обрання голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
Генеральний директор АТ «Укртранснафта» Микола Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон «Нафта», що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи Нафтогаз. З 10 червня 2020 року Гавриленко є представником Нафтогазу в наглядовій раді Укрнафти.