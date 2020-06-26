НКРЕКП затвердила план розвитку українських газосховищ на 10 років

Обновлено: Июнь 26, 2020. Тэги: , , ,

НКРЕКП затвердила план розвитку українських газосховищ на 10 років

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку українських газосховищ на наступні 10 років.

Про це інформує пресслужба УТГ.

«24 червня 2020 року НКРЕКП затвердила План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік. Відповідна постанова № 1151 від 24.06.20 р., опублікована на сайті НКРЕКП. Загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру ПСГ на 2020-2029 рр. становить 13,5 млрд грн (без ПДВ)», — інформують у пресслужбі.

Повідомляється, що в поточному році на реконструкцію об’єктів підземних газосховищ заплановано спрямувати 576,9 млн грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 2020 рік, окрім поточних ремонтів та програм, Оператор ПСГ реалізовує три масштабних інвестиційних проекти.

Зокрема, на Дашавському ПСГ переобладнають установку осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Це дасть змогу забезпечити якісні параметри газу, який подається в магістральні газопроводи, а також поліпшити ефективність роботи технологічного обладнання та газосховищ в цілому.

Другий запланований об’єкт на поточний рік – перша черга реконструкції газозбірного пункту Богородчанського газосховища. Також у поточному році заплановано розпочати реконструкцію компресорного цеху № 4 дотискувальної компресорної станції Більче-Волиця, а саме замінити газотурбінні агрегати, цехові системи і комунікації.

«…Наступного року Укртрансгаз планує подати на розгляд НКРЕКП більш амбітний план розвитку газосховищ. Зокрема, він буде включати виведення з експлуатації неефективних сховищ», – зауважив Сергій Олексієнко, генеральний директор Укртрансгазу.

Читайте в «Терміналі» ще, АТ «Укртрансгаз»  звернувся до уряду  з проханням скасувати зобов’язання зі сплати митних платежів  при розміщенні природного газу для зберігання у режимі «Митний склад».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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