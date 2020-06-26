НКРЕКП затвердила план розвитку українських газосховищ на 10 років

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила план розвитку українських газосховищ на наступні 10 років.

Про це інформує пресслужба УТГ.

«24 червня 2020 року НКРЕКП затвердила План розвитку газосховищ Оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз» на 2020-2029 роки, а також інвестиційну програму українських ПСГ на 2020 рік. Відповідна постанова № 1151 від 24.06.20 р., опублікована на сайті НКРЕКП. Загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру ПСГ на 2020-2029 рр. становить 13,5 млрд грн (без ПДВ)», — інформують у пресслужбі.

Повідомляється, що в поточному році на реконструкцію об’єктів підземних газосховищ заплановано спрямувати 576,9 млн грн (без ПДВ). Згідно з інвестиційною програмою на 2020 рік, окрім поточних ремонтів та програм, Оператор ПСГ реалізовує три масштабних інвестиційних проекти.

Зокрема, на Дашавському ПСГ переобладнають установку осушення газу з автоматизацією технологічного процесу. Це дасть змогу забезпечити якісні параметри газу, який подається в магістральні газопроводи, а також поліпшити ефективність роботи технологічного обладнання та газосховищ в цілому.

Другий запланований об’єкт на поточний рік – перша черга реконструкції газозбірного пункту Богородчанського газосховища. Також у поточному році заплановано розпочати реконструкцію компресорного цеху № 4 дотискувальної компресорної станції Більче-Волиця, а саме замінити газотурбінні агрегати, цехові системи і комунікації.

«…Наступного року Укртрансгаз планує подати на розгляд НКРЕКП більш амбітний план розвитку газосховищ. Зокрема, він буде включати виведення з експлуатації неефективних сховищ», – зауважив Сергій Олексієнко, генеральний директор Укртрансгазу.

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