Российская нефть Urals бьет по карману европейских НПЗ в отсутствие альтернативы

Котировки основного российского экспортного сорта нефти Urals за последние недели заметно укрепились к североморскому эталону Brent, что сделало Urals слишком дорогим для многих европейских НПЗ, вынуждая их сокращать закупки или искать замену российской смеси.

Передает Рейтер.

Urals подорожал более чем на $6 за баррель с апреля и устойчиво торгуется с премией к североморскому эталону из-за дефицита, вызванного снижением добычи и экспорта из РФ в рамках пакта ОПЕК+.

В последние месяцы переработка Urals на “сложных” НПЗ юга Европы приносит переработчикам убытки, размер которых составляет в среднем свыше $3 за баррель в течение последних двух недель.

Российская нефть Urals в Средиземноморье оценивается с премией даже к легкой каспийской смеси Azeri BTC, чего никогда не случалось до апреля 2020 года.

Дефицит сорта в июле обострится еще больше: проект позиционного графика на следующий месяц показал, что экспортные поставки Urals на Балтике рухнут на 45% в посуточном выражении к июню до минимального с 2003 года уровня.

В условиях дороговизны Urals покупатели часто делают выбор в пользу других сортов, доступных на рынке и обеспечивающих более привлекательную экономику НПЗ.

Европейские переработчики — основные многолетние покупатели Urals — не впервые сталкиваются с дороговизной российского сорта, но в этот раз им не хватило стойкости переждать этот период, и часть потребителей стали перенастраивать оборудование на более легкие сорта.

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