У Міненерго анонсували конкурс на постачальника газу “останньої надії”

Обновлено: Июнь 26, 2020. Тэги: , ,

У Міненерго анонсували конкурс на постачальника газу “останньої надії”

Найближчим часом Міністерство енергетики планує оголосити конкурс на постачальника «останньої надії». Це – один з кроків до лібералізації ринку газу.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Ми маємо забезпечити стабільність та доступність природного газу, належний рівень безпеки постачання газу споживачам в умовах перехідного періоду реформування ринку», — заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець  за результатами засідання.

Міністерство енергетики розробило проект змін до деяких постанов Кабінету Міністрів для конкурентного визначення постачальника «останньої надії».

«Ми вдосконалили умови конкурсу для визначення постачальника «останньої надії». Прийняті зміни стосуються вдосконалення технічних вимог до конкурсантів, зокрема, щодо гарантованих об’ємів газу. Нині ПОН повинен мати такий запас газу, щоб його вистачило місяць постачання в опалювальний період для всіх споживачів України. Також удосконалено критерії відбору. Ми впровадили ціновий критерій, націнка постачальника визначатиметься за чіткою формулою», — пояснила Ольга Буславець.

За її словами, конкурс буде оголошено після опублікування прийнятої постанови кабміну.

Нагадаємо, 10 грудня 2015 р. Уряд визначив НАК «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» строком на три роки як переможця конкурсу. Сьогодні постачальник «останньої надії» на ринку природного відсутній.

Міністерство тричі оголошувало конкурс з визначення постачальника «останньої надії». Проте на розгляд конкурсної комісії не надійшли пропозиції від жодного з кандидатів.

Читайте в «Терміналі» також, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оновила правила та спростила з 1 липня процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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