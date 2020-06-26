З 1 липня 2020 року діятимуть нові тарифи на послуги зберігання газу

НКРЕКП затвердила тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу. Нові тарифи вступають в дію з 1 липня 2020 року. Відповідна постанова № 1150 від 24.06.2020 опублікована на сайті Регулятора.

Повідомляє Укртрансгаз.

НКРЕКП затвердила такі тарифи без ПДВ:

на закачування природного газу до ПСГ – 110,16 грн за тис.куб.м на добу (попередній тариф – 93,30 грн за тис.куб.м на добу),

на зберігання – 0,19 грн за тис.куб.м на добу (раніше – 0,172 грн за тис.куб.м на добу),

на відбір – 63,41 грн за тис.куб.м на добу (до того – 97,20 грн за тис.куб.м на добу).

Такі ж тарифи застосовуватимуться до послуги «Митний склад».

Розрахунок тарифів відбувався за методикою «cost+» («витрати+»), що затверджена Постановою НКРЕКП № 1131 від 13.06.2016 року.

Регулятор дослухався до звернень клієнтів – компаній, що зберігають газ у ПСГ, та залишив номінальний (загальний) розмір тарифу на наступний сезон майже на рівні минулого року.

«Ми вдячні НКРЕКП за конструктивний діалог при встановленні тарифів на наступний сезон. Впевнені, наші клієнти оцінять послідовність Комісії щодо збереження стабільного тарифу. Це вкрай важливо. Другий рік поспіль ми спостерігаємо значний попит на послуги наших ПСГ. І він зумовлений насамперед економічно привабливими умовами на зберігання газу в Україні порівняно з іншими країнами Європи», – зазначив Сергій Олексієнко, генеральний директор Укртрансгазу.

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП затвердила план розвитку українських газосховищ на 10 років.