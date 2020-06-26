З 1 липня 2020 року діятимуть нові тарифи на послуги зберігання газу

Обновлено: Июнь 26, 2020. Тэги: , , ,

З 1 липня 2020 року діятимуть нові тарифи на послуги зберігання газу

НКРЕКП затвердила тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу. Нові тарифи вступають в дію з 1 липня 2020 року. Відповідна постанова № 1150 від 24.06.2020 опублікована на сайті Регулятора.

Повідомляє Укртрансгаз.

НКРЕКП затвердила такі тарифи без ПДВ:

  • на закачування природного газу до ПСГ – 110,16 грн за тис.куб.м на добу (попередній тариф – 93,30 грн за тис.куб.м на добу),
  • на зберігання – 0,19 грн за тис.куб.м на добу (раніше – 0,172 грн за тис.куб.м на добу),
  • на відбір – 63,41 грн за тис.куб.м на добу (до того – 97,20 грн за тис.куб.м на добу).

Такі ж тарифи застосовуватимуться до послуги «Митний склад».

Розрахунок тарифів відбувався за методикою «cost+» («витрати+»), що затверджена Постановою НКРЕКП № 1131 від 13.06.2016 року.

Регулятор дослухався до звернень клієнтів – компаній, що зберігають газ у ПСГ, та залишив номінальний (загальний) розмір тарифу на наступний сезон майже на рівні минулого року.

«Ми вдячні НКРЕКП за конструктивний діалог при встановленні тарифів на наступний сезон. Впевнені, наші клієнти оцінять послідовність Комісії щодо збереження стабільного тарифу. Це вкрай важливо. Другий рік поспіль ми спостерігаємо значний попит на послуги наших ПСГ. І він зумовлений насамперед економічно привабливими умовами на зберігання газу в Україні порівняно з іншими країнами Європи», – зазначив Сергій Олексієнко, генеральний директор Укртрансгазу.

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП затвердила план розвитку українських газосховищ на 10 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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