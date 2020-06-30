2020-06-30: 9:47 Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Июнь 30, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-06-30: 9:47 Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,42 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,70%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,39 доллара за баррель, потеряв 0,78%.
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, пишет «Investing.com».

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев — 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК во вторник составляет $41,49 за баррель, что на $0,22 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,53%) — до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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