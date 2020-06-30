2020-06-30: 9:47 Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,42 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,70%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,39 доллара за баррель, потеряв 0,78%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, пишет «Investing.com».

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, что вновь ограничит спрос на нефть.Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев — 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Стоимость августовских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК во вторник составляет $41,49 за баррель, что на $0,22 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,69 (1,7%), до $41,71 за баррель.

Срок действия августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Более активно торгуемые сентябрьские фьючерсы подешевели на $0,15 (0,36%), до $41,7 за баррель.

Фьючерсы на на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,21 (0,53%) — до $39,49 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась $1,21 (3,1%), до $39,7 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.