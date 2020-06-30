Безліч ініціаторів аукціонів використовували блочні позиції — УЕБ

Стартові ціни позицій з продажу електроенергії коливались від 1200 грн. до 1520 грн. на базове навантаження, від 1500 до 2355 грн. на пікове навантаження. Протягом аукціону, як правило, ціна знижувалась.

Безліч ініціаторів аукціонів використовували блочні позиції, як у комерційних секціях, так і відповідно до ст. 66 закону «Про ринок електричної енергії», пише пресслужба УЕБ.

Так, вперше Калуська ТЕЦ-Нова виставила та реалізувала блочну позицію (від 1 до 7 години з постачанням у липні) на території Бурштинського енергоострова.

Також проведені дві аукціонні сесії з продажу електроенергії для цілей ПСО, де Гарантований покупець придбав загалом 4,17 млн. Мвт-год. ресурсу Енергоатому та Укргідроенерго.

25 червня Енергоатом-Трейдинг вперше реалізував електроенергію пакетами лотів. Аукціон проходив у формі спеціальної сесії. Торгова сесія неодноразово продовжувалась та тривала 6 годин. Протягом аукціону стартова ціна була знижена. Таким чином, середньозважена ціна продажу склала 1064,50 грн./Мвт.год. Енергоатом-Трейдинг вдалося реалізувати весь стартовий обсяг з постачанням з 1 липня до 31 грудня, а це 1,325 млн. Мвт-год. Також 26 червня Гарантований покупець в черговий раз реалізував електроенергію за використання коефіцієнту від ціни РДН, який склав 0,99. Цього ж дня Центренерго реалізував майже 3 млн. Мвт-год електроенергії з постачанням у серпні-вересні. Покупцями на аукціоні були 11 учасників.

За два останні тижні реалізовано електроенергію у обох торгових зонах. На торгах були представлені всі типи навантаження, запропоновані УЕБ, включно з блочними позиціями. Протягом даного періоду середня ціна реалізації базового навантаження в ОЕС України склала 1258 грн., пікового – 1206 грн., позапікового – 956 грн. за Мвт-год. без ПДВ.