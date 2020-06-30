Греция и США поддержали проекты региональных газопроводов

Страны договорились работать над диверсификацией поставок энергоносителей в Юго-Восточной Европе.

Об этом пишет АНГИ.

Глава делегации США, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, заместитель министра энергетики Марк Менезес, заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии Константинос Франгояннис и заместитель министра охраны окружающей среды и энергетики Герасимос Томас подтвердили приверженность Греции и Соединенных Штатов совместной работе в целях поддержки диверсификации источников энергии в Юго-Восточной Европе, сотрудничеству с региональными партнерами в Восточном Средиземноморье с целью разработки энергетических ресурсов и продвижения региональной энергетической безопасности. Рабочая группа по энергетике опирается на неуклонно растущее двустороннее сотрудничество в продолжение встреч в рамках стратегического диалога между США и Грецией в декабре 2018 года и октябре 2019 года.

Делегации США и Греции обсудили текущие события в Восточном Средиземноморье, включая поддержку США всеобъемлющего сотрудничества, которое сближает различные заинтересованные стороны в данном регионе. В этом контексте обе стороны заявили о своей решительной поддержке Восточносредиземноморского газового форума.

Делегации подчеркнули необходимость того, чтобы все государства Восточного Средиземноморья вели свою деятельность в соответствии с международным правом, включая международное морское право, как это закреплено в Конвенции ООН, и развивали добрососедские отношения в интересах региональной стабильности и безопасности, создавая тем самым благоприятные условия для диверсификации источников энергоносителей и маршрутов их поставки.

Группа также обсудила потенциальные инвестиции частного сектора США в греческий энергетический сектор, возможности на рынке нефти и расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это было подчеркнуто новыми возможностями для инвестиций в США, созданными Американской корпорацией по финансированию международного развития.

Обе стороны приветствовали участие компании ExxonMobil в сотрудничестве с Total и Hellenic Petroleum в двух морских районах, которые были предоставлены для поиска и эксплуатации углеводородов к западу и юго-западу от острова Крит, и надеются на установление новых партнерских отношений в этой области. Стороны также обсудили инвестиционные возможности США в области возобновляемых источников энергии в свете недавно ратифицированного греческого закона «О модернизации экологического законодательства».

Ранее «Терминал» писал, Межгосударственное соглашение по газопроводу EastMed будет подписано в четверг в Афинах. Документ подпишут министры энергетики Греции Костис Хадзитакис, Израиля Юваль Штайниц и Кипра Георгиос Лаккотрипис в присутствии премьера Греции Кириакоса Мицотакиса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.